– Я очень сильно скучаю по Лиге чемпионов. Когда ты там играешь, не так сильно это ценишь. А когда уже тебя там нет, и ты включаешь ТВ, сразу разные мысли в голову лезут, непонятно, сможешь ли еще раз оказаться там.
Клубы Российской Премьер-Лиги отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. Ожидается, что отечественные команды вернутся в соревнования под эгидой УЕФА после того, как завершится СВО.
25-летний Федор Чалов в нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах во всех официальных играх за московский ЦСКА. Ему удалось записать на свой счет 10 забитых мячей и одну результативную передачу.
Источник: "КП Спорт"
Чалов: я очень сильно скучаю по Лиге чемпионов
Нападающий сборной России и московского ЦСКА Федор Чалов признался, что он скучает по выступлениям в Лиге чемпионов УЕФА.
Фото: ПФК ЦСКА