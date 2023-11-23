— Что касается Георгия Джикии, то я бы не хотел становиться проблемой. Я здесь, чтобы помогать команде. Джикия — один из наших лучших игроков. Могу сказать о нем только хорошее. Отличный парень и футболист.
30-летний Георгий Джикия в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги. Летом 2024 года действующее соглашение защитника с московским “Спартаком” истекает.
Напомним, Срджан Бабич является игроком московского “Спартака” с лета текущего года. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах красно-белых. Сербский игрок записал в собственный актив два гола.
Источник: “Матч ТВ”
Бабич – о конкуренции с Джикией: я не хотел бы становиться проблемой
Защитник московского “Спартака” Срджан Бабич высказался об уменьшении игрового времени Георгия Джикии после его перехода в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"