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Бабич – о конкуренции с Джикией: я не хотел бы становиться проблемой

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Защитник московского “Спартака” Срджан Бабич высказался об уменьшении игрового времени Георгия Джикии после его перехода в стан красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
— Что касается Георгия Джикии, то я бы не хотел становиться проблемой. Я здесь, чтобы помогать команде. Джикия — один из наших лучших игроков. Могу сказать о нем только хорошее. Отличный парень и футболист.

30-летний Георгий Джикия в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги. Летом 2024 года действующее соглашение защитника с московским “Спартаком” истекает.

Напомним, Срджан Бабич является игроком московского “Спартака” с лета текущего года. В нынешнем сезоне он принял участие в десяти матчах красно-белых. Сербский игрок записал в собственный актив два гола.

Источник: “Матч ТВ”

Спартак Джикия Бабич
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