"Есть ощущение, что совместная история Джикии и "Спартака" закончится на этом сезоне. Понятно, что руководство лишний раз ничего говорить не будет. Но я думаю, что клуб выжидает. Вдруг будут проблемы в виде травм, и тогда все может поменяться", — приводит слова Деменко "Еврофутбол.ру".
Джикия стал частью "Спартака" в январе 2017 года. Футболист перешел за 2,35 миллионов евро из пермского "Амкара". За московский клуб российский защитник сыграл 211 матчей, в которых он забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач. 30-летний игрок помог красно-белым победить в чемпионате России в сезоне-2017/18. После этого москвичи выиграли в Суперкубке России и Кубке России вместе с Георгием в составе.
Деменко: думаю, что совместная история Джикии и "Спартака" закончится на этом сезоне
Бывший футболист "Краснодара" Максим Деменко порассуждал о будущем капитана "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"