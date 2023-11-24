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Чалов: чемпионат России стал очень зрелищным. Посмотрите, какие счета - 2:2, 3:3

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Форвард ЦСКА Федор Чалов сравнил уровень РПЛ с чемпионатом Швейцарии.
Фото: ПФК ЦСКА
"Сильнее ли чемпионат Швейцарии, чем Российская премьер-лига. Вообще ни разу. Да, там хорошая интенсивность, футбол открытый, зрелищный и результативный. Но сейчас у нас чемпионат стал вообще очень зрелищный. Посмотрите, какие счета! 2:2, 3:3 не редкость", — цитирует Чалова "КП спорт".

В текущем сезоне Чалов сыграл 22 матча. В них 25-летний нападающий забил 10 мячей и отдал 1 голевую передачу. Форвард занимает третью строчку в гонке лучших бомбардиров РПЛ. Федор отстает от первого места на 5 голов. Лидером является футболист "Зенита" Матео Кассьерра.

ЦСКА по итогам первого круга РПЛ занимает пятое месте, набрав 25 очков. В следующем туре армейцы встретятся с "Динамо".

ЦСКА Чалов РПЛ
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