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Глебов: мечтаю играть в Европе. Низкие зарплаты меня не смущают

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Полузащитник "Ростова" Данил Глебов рассказал о своих мечтах.
Фото: ФК "Ростов"
"Безусловно, у меня есть мечта попробовать себя в Европе. Низкие зарплаты меня точно не смущают. Нужно смотреть, как будет развиваться моя карьера", — цитирует Глебова "СЭ".

В текущем сезоне Глебов провел 20 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. "Ростов" идет на 11-м месте. Желто-синие набрали 17 очков за 15 матчей. В следующем туре южане сыграют с "Пари НН". Игра пройдет 26 ноября в 19:00.

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