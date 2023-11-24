"Безусловно, у меня есть мечта попробовать себя в Европе. Низкие зарплаты меня точно не смущают. Нужно смотреть, как будет развиваться моя карьера", — цитирует Глебова "СЭ".
В текущем сезоне Глебов провел 20 матчей, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. "Ростов" идет на 11-м месте. Желто-синие набрали 17 очков за 15 матчей. В следующем туре южане сыграют с "Пари НН". Игра пройдет 26 ноября в 19:00.
Глебов: мечтаю играть в Европе. Низкие зарплаты меня не смущают
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов рассказал о своих мечтах.
Фото: ФК "Ростов"