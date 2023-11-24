30-летний центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия отправился вместе с командой на выездную игру 16 тура Российской премьер-лиги против калининградской "Балтики", сообщают СМИ. В текущем сезоне футболист сыграл в 9 матчах во всех турнирах, утратив место в основном составе "Спартака". Последняя на данный момент игра Джикии в РПЛ датирована 2 сентября.
При этом, по данным источника, 29-летний полузащитник Роман Зобнин не поехал на игру, оставшись в Москве из-за медицинских проблем. На 39-й минуте матча 15 тура РПЛ с "Ростовом" (2:1), который состоялся 12 ноября, футболист был досрочно заменен из-за травмы.
Матч 16 тура РПЛ "Балтика" - "Спартак" пройдет 25 ноября, его начало запланировано на 19:45 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Джикия отправился со "Спартаком" на матч РПЛ в Калининград, Зобнин остался в Москве
По данным СМИ, защитник "Спартака" Георгий Джикия вылетел с красно-белыми на выездной матч 16 тура РПЛ против "Балтики", хавбек Роман Зобнин не поехал на игру по медицинским показателям.
Фото: ФК "Спартак"