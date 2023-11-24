- Как я смотрю на тезис, что наш футбол деградирует? Абсолютно с этим не согласен. Смотрю туры, могу сравнивать. Если один-два игрока уходят, любой команде необходимо несколько месяцев, чтобы восполнить потерю. То есть уровень нашего чемпионата не упал? Не упал, футбол стал другим - в плане самоотдачи, зрелищности и результативности - забивается много голов. Понятно, что когда игрок уровня Кузяева или Малкома уходит, это сказывается, - передает слова Черчесова "РБ Спорт".
По итогам полностью сыгранного первого круга Российской премьер-лиги действующий чемпион в пяти последних сезонах подряд петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков в 15 матчах. Лидирующему "Краснодару" сине-бело-голубые уступают в таблице 2 очка, очная встреча команд в Санкт-Петербурге завершилась вничью со счетом 1:1.
Летом 2023 года "Зенит" покинули два игрока основного состава прошлого сезона - бразильский атакующий полузащитник Малком и полузащитник сборной России Далер Кузяев, которые отправились в саудовский "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро и во французский "Гавр" на правах свободного агента соответственно.
Черчесов: не согласен, что наш футбол деградирует. Он стал другим в плане самоотдачи, зрелищности и результативности
Экс-главный тренер сборной России, а также московских "Спартака" и "Динамо" Станислав Черчесов прокомментировал утверждение, что российский футбол деградирует.
Фото: МатчТВ