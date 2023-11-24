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Александр Медведев – о победе женского “Зенита” над ЦСКА: укротили коней

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Председатель правления “Зенита” Александр Медведев прокомментировал победу петербургского клуба над московским ЦСКА (2:1) в женской Суперлиге.
Фото: ФК "Зенит"
– Сегодня можно сказать про ЦСКА, что коней укротили, – приводит слова Медведева РИА Новости.

Сегодня, 24 ноября 2023 года, женский “Зенит” одержал победу над ЦСКА со счетом 2:1 в рамках Суперлиги. Таким образом, футболистки из Санкт-Петербурга завоевали золотые медали чемпионата России по футболу среди девушек. Отметим, что женский “Зенит” выиграл данный титул уже во второй раз подряд.

Зенит ЦСКА Медведев
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