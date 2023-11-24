– Какое бы место занял “Спартак” в чемпионате Испании? Очень сложно ответить на этот вопрос, потому что я не видел в этом году ни одной игры команды. В Испании не показывают РПЛ, у меня просто нет возможности смотреть матчи бывшей команды.
После 15 туров Российской Премьер-Лиги московский “Спартак”, главным тренером которого является Гильермо Абаскаль, имеет на своем счету 24 балла. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице.
Напомним, что Рауль Рианчо был ассистентом главного тренера московского “Спартака” Массимо Карреры в 2018 году. После того, как итальянский специалист покинул должность наставника команды, исполнять его обязанности был назначен Рианчо. Испанец провел во главе столичного клуба шесть игр.
Источник: “РБ Спорт”
Рианчо: не видел в этом году ни одной игры “Спартака”
Бывший тренер “Спартака” Рауль Рианчо признался, что не следит за матчами московского клуба в нынешнем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"