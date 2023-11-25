"Про него можно сказать, что это лидер атаки "Динамо". У Константина хорошее чувство гола — важное качество для нападающего. В этом сезоне он прогрессирует", — сказал Сёмин.
21-летний Тюкавин в 19 матчах нынешнего сезона забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года. Стороны продлили соглашение несколько недель назад.
Источник: "РБ Спорт".
Семин: Тюкавин — лидер атак "Динамо". У него хорошее чувство гола и он прогрессирует
Российский тренер Юрий Сёмин высказался о нападающем "Динамо" Константине Тюкавине.
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