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Мацуев: если у "Спартака" не будет результата, есть Черчесов

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Болельщик московского "Спартака" Денис Мацуев считает, что команде стоит задуматься о назначении на пост главного тренера Станислава Черчесова в случае неудовлетворительных результатов.
Фото: РИА Новости
"Если не будет результата, у нас есть свободный Станислав Саламович, который спартаковец по духу! Это тренер, который дает результат. Но говорить об этом нужно после последних трех туров", — сказал Мацуев.

Станислав Черчесов работал в сборной России с 2016 по 2021 год. С декабря того же года по июль 2023 года российский специалист возглавлял венгерский "Ференцварош". Сейчас Черчесов находится без работы.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Абаскаль Черчесов Спартак
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