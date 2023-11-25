"Если не будет результата, у нас есть свободный Станислав Саламович, который спартаковец по духу! Это тренер, который дает результат. Но говорить об этом нужно после последних трех туров", — сказал Мацуев.
Станислав Черчесов работал в сборной России с 2016 по 2021 год. С декабря того же года по июль 2023 года российский специалист возглавлял венгерский "Ференцварош". Сейчас Черчесов находится без работы.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Мацуев: если у "Спартака" не будет результата, есть Черчесов
Болельщик московского "Спартака" Денис Мацуев считает, что команде стоит задуматься о назначении на пост главного тренера Станислава Черчесова в случае неудовлетворительных результатов.
Фото: РИА Новости