- Хорошо сыграл Карраскаль, Муми. Костя проявил себя - наконец забил гол Игорю Акинфееву. Поздравляем. У Бителло два мяча. Считаю, что команда заслужила победу, - передает слова Пивоварова "Чемпионат".
Московское "Динамо" победило ЦСКА в матче 16 тура Российской премьер-лиги со счетом 3:2. Игра прошла на домашнем стадионе "армейцев" "ВЭБ Арене". В составе бело-голубых дубль оформил полузащитник Бителло, победный гол записал на свой счет нападающий Константин Тюкавин, важную роль в перехвате инициативы при счете 1:2 сыграли вингеры Хорхе Караскаль и Муми Нгамалё.
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: Тюкавин проявил себя - наконец забил гол Акинфееву. Команда заслужила победу
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров дал комментарий по выездному матчу 16 тура РПЛ против ЦСКА (3:2).
Фото: ФК "Динамо"