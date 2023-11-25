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Гендиректор "Динамо" Пивоваров: Тюкавин проявил себя - наконец забил гол Акинфееву. Команда заслужила победу

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Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров дал комментарий по выездному матчу 16 тура РПЛ против ЦСКА (3:2).
Фото: ФК "Динамо"
- Хорошо сыграл Карраскаль, Муми. Костя проявил себя - наконец забил гол Игорю Акинфееву. Поздравляем. У Бителло два мяча. Считаю, что команда заслужила победу, - передает слова Пивоварова "Чемпионат".

Московское "Динамо" победило ЦСКА в матче 16 тура Российской премьер-лиги со счетом 3:2. Игра прошла на домашнем стадионе "армейцев" "ВЭБ Арене". В составе бело-голубых дубль оформил полузащитник Бителло, победный гол записал на свой счет нападающий Константин Тюкавин, важную роль в перехвате инициативы при счете 1:2 сыграли вингеры Хорхе Караскаль и Муми Нгамалё.

Динамо ЦСКА Тюкавин Акинфеев Пивоваров
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