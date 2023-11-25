- Нужно ли Джикии уходить из "Спартака"? В футболе быстро всё меняется. Сегодня такая ситуация, что будет завтра - никто не знает. Поэтому я думаю, что не стоит. В любом случае, Джикия сам вместе с клубом потом определит свое будущее, - передает слова Бушманова Metaratings.ru.
30-летний центральный защитник московского "Спартака" Георгий Джикия выступает за красно-белых с января 2017 года и в последних сезонах был капитаном команды. В текущем сезоне Георгий стал запасным игроком, его последнее участие в матче РПЛ состоялось 2 сентября. Контракт Джикии с московским клубом действует до 31 мая 2024 года.
Бушманов - о возможном уходе Джикии из "Спартака": в футболе быстро всё меняется, что будет завтра - никто не знает
Экс-главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов прокомментировал текущую ситуацию для защитника красно-белых Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"