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Карраскаль: я не герой матча с ЦСКА. Просто делаю свою работу

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Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль прокомментировал победу команды над ЦСКА (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Герой ли я матча? Нет, я просто делаю свою работу. Хочу всегда помогать "Динамо". И я счастлив, что у меня есть возможность выступать. Мы очень хотели выиграть сегодня, потому что боремся за первые позиции с ЦСКА", — сказал Карраскаль.

25-летний Карраскаль играет за бело-голубых с лета 2023 года, до этого он полтора сезона провёл как раз в стане армейцев. За новую команду колумбийский полузащитник отметился одной результативной передачей в 12 играх во всех турнирах. С Карраскалем подписан контракт до лета 2027 года.

Источник: Metaratings.

Карраскаль Динамо ЦСКА
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