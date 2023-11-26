"Герой ли я матча? Нет, я просто делаю свою работу. Хочу всегда помогать "Динамо". И я счастлив, что у меня есть возможность выступать. Мы очень хотели выиграть сегодня, потому что боремся за первые позиции с ЦСКА", — сказал Карраскаль.
25-летний Карраскаль играет за бело-голубых с лета 2023 года, до этого он полтора сезона провёл как раз в стане армейцев. За новую команду колумбийский полузащитник отметился одной результативной передачей в 12 играх во всех турнирах. С Карраскалем подписан контракт до лета 2027 года.
Источник: Metaratings.
Карраскаль: я не герой матча с ЦСКА. Просто делаю свою работу
Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль прокомментировал победу команды над ЦСКА (3:2) в матче 16-го тура РПЛ.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ