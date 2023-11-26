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Карраскаль опроверг свои слова о проблемах с одним человеком в ЦСКА и назвал свой уход из клуба "тайной"

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Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль после матча с ЦСКА (3:2) в 16-м туре высказался о своём уходе из стана армейцев.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Увиделся ли я с Федотовым? Да, поговорил с ним и с игроками, тренерским штабом. Проблемы с одним человеком, о которых я сказал в интервью? меня никогда не было проблем. Желаю ЦСКА удачи. Почему я ушел? Это личная тема. Это тайна", — сказал Карраскаль.

Ранее 25-летний Карраскаль в интервью одному из российских СМИ заявил, что в ЦСКА у него были проблемы только с одним человеком, а со всеми остальными он находился в отличных отношениях. Многие подумали, что колумбиец намекает на главного тренера армейцев Владимира Федотова, который в последние месяцы нахождения Карраскаля в клубе редко выпускал спортсмена в стартовом составе. Сообщалось, что именно конфликт между ними стал причиной ухода Хорхе из ЦСКА.

Карраскаль: разногласия в ЦСКА были только с одним человеком. С игроками и персоналом ничего такого не было

Источник: Sport24.

Карраскаль ЦСКА
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