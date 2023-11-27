– Я рад за "Спартак", что они выиграли. Потому что вот уже и исчерпана проблема оси Соболев–Абаскаль. Поэтому это очень даже неплохо, что "Спартак" продолжает быть, скажем так, в группе лидеров, – цитирует Губерниева "Советский спорт".
25 ноября "Спартак" в сложных погодных условиях добился победы в Калининграде над местной "Балтикой" со счетом 2:0 и поднялся на четвертое место в таблице чемпионата России по итогам 16-ти сыгранных туров. Команда Гильермо Абаскаля набрала 27 очков и отстает на 6 очков от "Зенита", который поднялся на верхнюю строчку в Российской Премьер-Лиге. В воскресенье, 3 декабря, "красно-белые" в столице Чечни сыграют с грозненским "Ахматом" в рамках 17-го тура РПЛ.
Губерниев: рад за "Спартак", что они выиграли. Исчерпана проблема оси Соболев–Абаскаль
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу "Спартака" в выездном матче 16-го тура РПЛ над калининградской "Балтикой" (2:0).
Фото: "Матч ТВ"