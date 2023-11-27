— “Зенит” — это прекрасный трамплин для прогресса и перехода в большую европейскую команду. Это большая сила в российском чемпионате, и за командой, конечно, следят в Европе, – приводит слова Изидора “Матч ТВ”.
В минувшее трансферное окно нападающий Вильсон Изидор на правах аренды перешел из московского “Локомотива” в петербургский “Зенит”. Летом 2024 года арендное соглашение истекает. Если сине-бело-голубые не купят французского форварда, то он вернется в стан “железнодорожников”.
Напомним, в нынешнем сезоне Вильсон Изидор принял участие в 17 матчах. Ему удалось записать на свой счет четыре забитых мяча и одну результативную передачу.
Изидор: “Зенит” — это прекрасный трамплин для перехода в большую европейскую команду
Нападающий “Зенита” Вильсон Изидор заявил о том, что клуб из Санкт-Петербурга является хорошим трамплином для перехода в топовую европейскую команду.
Фото: ФК "Зенит"