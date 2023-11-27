– “Рубин” привыкал к Премьер-Лиге, наигрывались новые связи — было много новичков. Сейчас мы видим результат плодотворной работы. Если все так продолжится, “Рубин” может бороться за пятерку, – приводит слова Граната “Чемпионат”.
В 15 туре чемпионата России по футболу казанский “Рубин” дома сыграл против воронежского “Факела”. Встреча состоялась вчера, 26 ноября. Она завершилась победой подопечных Рашида Рахимова со счетом 1:0. Отметим, что клуб из Татарстана выигрывает на протяжении четырех подряд матчей в рамках РПЛ.
Казанский “Рубин” имеет на своем счету 25 очков. Он занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Гранат: “Рубин” может бороться за пятерку сильнейших в таблице РПЛ
Бывший защитник “Рубина” Владимир Гранат высказался о перспективах казанского клуба в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Рубин"