– То ли правильные выводы сделали из матча с "Факелом", то ли подстроились под погоду. Защитники играли надежно, игра как раз была по счету. И моментов у "Спартака" было больше, и команда понимала, что она их реализует. Очень важно, что в такой тяжелой игре "Спартак" набрал 3 очка и остался в зоне лидеров, где очень высокая плотность. Можно спокойно закончить первую часть сезона в тройке, – приводит слова Шишкина "РБ Спорт".
В субботу, 25 ноября, "Спартак" добился победы в выездном матче 16-го тура чемпионата России над калининградской "Балтикой" (2:0) благодаря голам полузащитника Даниила Хлусевича и нападающего Квинси Промеса. Благодаря этому результату "красно-белые" набрали 27 очков и поднялись на 4-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги.
В среду, 29 ноября, команда Гильермо Абаскаля проведет первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Кубка России против "Оренбурга" в гостях. 3 декабря также на выезде "Спартак" встретится с грозненским "Ахматом" в рамках 17-го тура чемпионата страны.
Шишкин: "Спартак" может спокойно закончить первую часть сезона в тройке
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин оценил ближайшие турнирные перспективы "красно-белых" после победы в выездном матче 16-го тура РПЛ над калининградской "Балтикой" (2:0).
Фото: "Чемпионат"