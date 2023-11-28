Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Балтика
18:15
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Лацио
20:45
СелтикНе начат
Шахтер
20:45
АнтверпенНе начат
Милан
23:00
Боруссия ДНе начат
Фейеноорд
23:00
АтлетикоНе начат
ПСЖ
23:00
НьюкаслНе начат
Янг Бойз
23:00
Црвена ЗвездаНе начат
Барселона
23:00
ПортуНе начат
Манчестер Сити
23:00
РБ ЛейпцигНе начат

Шишкин: "Спартак" может спокойно закончить первую часть сезона в тройке

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин оценил ближайшие турнирные перспективы "красно-белых" после победы в выездном матче 16-го тура РПЛ над калининградской "Балтикой" (2:0).
Фото: "Чемпионат"
– То ли правильные выводы сделали из матча с "Факелом", то ли подстроились под погоду. Защитники играли надежно, игра как раз была по счету. И моментов у "Спартака" было больше, и команда понимала, что она их реализует. Очень важно, что в такой тяжелой игре "Спартак" набрал 3 очка и остался в зоне лидеров, где очень высокая плотность. Можно спокойно закончить первую часть сезона в тройке, – приводит слова Шишкина "РБ Спорт".

В субботу, 25 ноября, "Спартак" добился победы в выездном матче 16-го тура чемпионата России над калининградской "Балтикой" (2:0) благодаря голам полузащитника Даниила Хлусевича и нападающего Квинси Промеса. Благодаря этому результату "красно-белые" набрали 27 очков и поднялись на 4-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги.

В среду, 29 ноября, команда Гильермо Абаскаля проведет первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Кубка России против "Оренбурга" в гостях. 3 декабря также на выезде "Спартак" встретится с грозненским "Ахматом" в рамках 17-го тура чемпионата страны.

Спартак Балтика Шишкин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится