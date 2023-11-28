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Хлусевич: "Спартак" всегда должен быть на первом месте

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Защитник "Спартака" Даниил Хлусевич прокомментировал результаты московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" всегда должен быть на первом месте. Такая большая команда обязана бороться за чемпионство. Нам не хватает стабильности. А она приходит вместе с дисциплиной: нужно требовательнее относиться к себе как на поле, так и за его пределами", — заявил Хлусевич "СЭ".

"Спартак" находится на четвертом месте в таблице, набрав 27 очков. Красно-белые отстают от лидера чемпионата "Зенита" на 6 очков. 3 декабря московский клуб сразится с "Ахматом". Игра пройдет в Грозном на "Ахмат Арене". Начало - 19:00 (мск).

В этом сезоне Хлусевич сыграл 16 матчей. В них 22-летний игрок смог оформить 3 гола и 1 голевую передачу.

Спартак Хлусевич
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