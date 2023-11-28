"Сочи" — клуб-побратим, который в очередной раз без боя проиграл "Зениту" в прошлом туре. Как это обычно и бывало все последние годы", — сказал Яхимович "РБ Спорт".
25 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге состоялась игра между "Зенитом" и "Сочи". Встреча команд завершилась со счетом 3:0 в пользу петербуржцев. Голы оформили защитник Родригао, форвард Вильсон Изидор и вингер Андрей Мостовой. В прошлом матче сине-бело-голубые обыграли "южан", забив им 2 безответных мяча.
Яхимович: "Сочи" в очередной раз без боя проиграл "Зениту"
Экс-футболист сборной Белоруссии Эрик Яхимович высказался о матче 16-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Сочи".
Фото: ФК "Зенит"