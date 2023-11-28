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Колыванов: у российских клубов пока не получается конкурировать с "Зенитом"

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Бывший футболист итальянской "Болоньи" Игорь Колыванов оценил шансы "Зенита" на победу в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Команды стараются наступать на пятки петербуржцам, давление создавать, но у многих пока не получается конкурировать с ними. Опять у "Зенита" отличный шанс снова стать чемпионом, вряд ли он его упустит", — сказал Колыванов Metaratings.ru.

"Зенит" находится на первой строчке чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга опережает второе место "Краснодар" на 1 очко. У сине-бело-голубых 33, а у "быков" 32. В последнем матче чемпионата России команда Сергея Семака обыграла "Сочи" со счетом 3:0. Мячи забили защитник Родригао, нападающий Вильсон Изидор и полузащитник Андрей Мостовой. В следующем туре коллектив с берегов Невы сразится с "Локомотивом" на "РЖД Арене" в Москве. Противостояние пройдет 3 декабря в 16:30 (мск).

Зенит Колыванов
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