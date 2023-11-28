– Мы хорошо начали матч, повели в счете. Не понимаю, что случилось после перерыва, не полностью включились в игру. Хорошо, что смогли спасти матч и вырвать ничью. Держали в голове матч с "Зенитом"? Нет, о нем мы начали думать только после финального свистка, – цитирует 22-летнего бразильца "Матч ТВ".
28 ноября калининградская "Балтика" на своем поле упустила победу над московским "Локомотивом" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Игра прошла в Калининграде на стадионе "Ростех Арена" и завершилась вничью - 2:2 (0:1). На 16-й минуте нападающий Тимур Сулейманов вывел "железнодорожников" вперед - 0:1. На 65-й минуте полузащитник молодежной сборной Армении Тигран Аванесян восстановил равенство - 1:1.
Спустя 5 минут французский защитник Натан Гассама склонил чашу весов на сторону "Балтики" - 2:1. В компенсированное время форвард Сулейманов оформил дубль и спас гостей от поражения - 2:2. Участник полуфинала Пути РПЛ Кубка России определится по сумме двух встреч. Ответный матч состоится в Москве в период с 12 по 14 марта 2024 года.
Защитник "Локомотива" Фассон: не понимаю, что случилось после перерыва матча с "Балтикой"
Защитник "Локомотива" Лукас Фассон прокомментировал ничейный исход в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против "Балтики" (2:2).
Фото: ФК "Локомотив"