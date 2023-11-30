По сведениям источника, в шорт-листе московской команды на усиление находится пять фамилий, но Бустоса там нет. Ранее аргентинский журналист сообщил, что подписать 25-летнего футболиста хочет не только "Спартак", но и "Динамо".
После 16 туров "Спартак" занимает в турнирной таблице чемпионата России четвёртое место.
Источник: Metaratings.
Metaratings: в шорт-листе "Спартака" на усиление пять фамилий, но Бустоса там нет
Нападающий аргентинского "Тальереса" Науэль Бустос не входит в сферу интересов "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"