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Metaratings: в шорт-листе "Спартака" на усиление пять фамилий, но Бустоса там нет

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Нападающий аргентинского "Тальереса" Науэль Бустос не входит в сферу интересов "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По сведениям источника, в шорт-листе московской команды на усиление находится пять фамилий, но Бустоса там нет. Ранее аргентинский журналист сообщил, что подписать 25-летнего футболиста хочет не только "Спартак", но и "Динамо".

После 16 туров "Спартак" занимает в турнирной таблице чемпионата России четвёртое место.

Источник: Metaratings.

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