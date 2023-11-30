"РБ Спорт": Сиваков крикнул Абаскалю на итальянском: "Что ты хочешь? Ты что, сумасшедший?"

Стало известно, что защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков сказал главному тренеру " Спартака " Гильермо Абаскалю после игры команд в Кубке России.

Фото: ФК "Оренбург"

Журналисты зафиксировали, как уходя в подтрибунное пмоещение, Сиваков и Абаскаль общались на повышенных тонах. Сообщается, что Сиваков сказал на итальянском следующее:



"Что ты хочешь? Ты что, сумасшедший?", — приводит слова Сивакова "РБ Спорт".



Отметим, что в начале своей карьеры Сиваков играл в Италии.

