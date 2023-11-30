Журналисты зафиксировали, как уходя в подтрибунное пмоещение, Сиваков и Абаскаль общались на повышенных тонах. Сообщается, что Сиваков сказал на итальянском следующее:
"Что ты хочешь? Ты что, сумасшедший?", — приводит слова Сивакова "РБ Спорт".
Отметим, что в начале своей карьеры Сиваков играл в Италии.
"РБ Спорт": Сиваков крикнул Абаскалю на итальянском: "Что ты хочешь? Ты что, сумасшедший?"
Стало известно, что защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков сказал главному тренеру "Спартака" Гильермо Абаскалю после игры команд в Кубке России.
Фото: ФК "Оренбург"