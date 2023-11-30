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"РБ Спорт": Сиваков крикнул Абаскалю на итальянском: "Что ты хочешь? Ты что, сумасшедший?"

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Стало известно, что защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков сказал главному тренеру "Спартака" Гильермо Абаскалю после игры команд в Кубке России.
Фото: ФК "Оренбург"
Журналисты зафиксировали, как уходя в подтрибунное пмоещение, Сиваков и Абаскаль общались на повышенных тонах. Сообщается, что Сиваков сказал на итальянском следующее:

"Что ты хочешь? Ты что, сумасшедший?", — приводит слова Сивакова "РБ Спорт".

Отметим, что в начале своей карьеры Сиваков играл в Италии.

Кубок России Спартак Оренбург Абаскаль Сиваков
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