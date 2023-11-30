"Нам нравится, как он выступает. Бителло оказывает большое влияние на игру команды. Но я думаю, что он может больше", — сказал Гафин.
23-летний Бителло стал игроком московской команды в прошедшее летнее трансферное окно. Согласно данным Transfermarkt, "Динамо" заплатило за переход футболиста "Гремио" 10 миллионов евро. За новую команду Бителло в 13 матчах забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Источник: Sport24.
Гафин: Бителло оказывает большое влияние на игру "Динамо", но он способен на большее
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о полузащитнике Бителло.
Фото: ФК "Динамо"