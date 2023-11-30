"Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению. Мы дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за ЦСКА", — сказал Феррейра.
Вагнер Лав был игроком ЦСКА с 2004 по 2009, с 2010 по 2012, а также в 2013 году. За это время бразильский форвард в 259 матчах забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Вместе с ЦСКА Лав выиграл 15 трофеев, включая Кубок УЕФА (Лига Европы).
Источник: Metaratings.
Агент 39-летнего Вагнер Лава: заинтересованы в возвращении в ЦСКА. Вагнер хочет завершить карьеру в родном клубе
Эвандро Феррейра, агент нападающего "Спорт Ресифи" Вагнер Лава, сообщил, что он предложил услуги 39-летнего футболиста ЦСКА.
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