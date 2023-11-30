Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
20:45
СпортингНе начат
Фрайбург
20:45
ОлимпиакосНе начат
Вильярреал
23:00
ПанатинаикосНе начат
Марсель
23:00
АяксНе начат
Ливерпуль
23:00
ЛАСКНе начат
Рейнджерс
23:00
АрисНе начат

Агент 39-летнего Вагнер Лава: заинтересованы в возвращении в ЦСКА. Вагнер хочет завершить карьеру в родном клубе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Эвандро Феррейра, агент нападающего "Спорт Ресифи" Вагнер Лава, сообщил, что он предложил услуги 39-летнего футболиста ЦСКА.
Фото: Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
"Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению. Мы дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за ЦСКА", — сказал Феррейра.

Вагнер Лав был игроком ЦСКА с 2004 по 2009, с 2010 по 2012, а также в 2013 году. За это время бразильский форвард в 259 матчах забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. Вместе с ЦСКА Лав выиграл 15 трофеев, включая Кубок УЕФА (Лига Европы).

Источник: Metaratings.

ЦСКА Вагнер Лав
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится