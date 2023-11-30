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Форвард "Краснодара" Кордоба получил крупную дисквалификацию за непристойный жест в адрес судей

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о санкциях, вынесенных по итогам заседания комитета в отношении нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
- С учетом всех обстоятельств принято решение: за оскорбительный жест Кордоба дисквалифицирован на четыре матча РПЛ (три матча реально, один - условно), а также принято решение оштрафовать игрока на 200 тысяч рублей, - передает слова Григорьянца "Чемпионат".

По завершении матча 16 тура Российской премьер-лиги "Урал" - "Краснодар" (3:1) колумбийский нападающий гостей Джон Кордоба показал в сторону помощника главного рефери непристойный жест и скрылся в подтрибунном помещении. За это футболисту была предъявлена красная карточка, инцидент был зафиксирован в протоколе матча.

В трех последующих турах РПЛ "Краснодар" должен сыграть с "Оренбургом", московским ЦСКА и казанским "Рубином".

Краснодар Кордоба КДК РФС Григорьянц
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