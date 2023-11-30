- Сергей говорил, что хочет доиграть до 40 лет? Уверен, что доиграет при его чересчур профессиональном отношении. То есть он тренируется не только больше молодых, а даже больше, чем нужно тренироваться. В том числе и поэтому приходится давать ему паузу в играх. Он приходит на тренировку раньше всех, уходит с нее позже всех, профессионально относится к футболу и в быту, - передает слова Кафанова Matchtv.ru.
34-летний голкипер "Ростова" Сергей Песьяков выступает за желто-синих с июля 2017 года, его прежним клубом был московский "Спартак". В прошедшем сезоне-2022/2023 и в первом круге текущего сезона Песьяков играл в воротах желто-синих во всех без исключения матчах Российской премьер-лиги. В матче 16 тура РПЛ "Ростов" - "Пари НН" (1:0) Сергей остался в запасе, место в стартовом составе получил резервный вратарь Никита Медведев.
Кафанов: Песьяков тренируется в "Ростове" не только больше молодых, а даже больше, чем нужно тренироваться
Старший тренер "Ростова" Виталий Кафанов объяснил, почему ему приходится давать паузу в играх для 34-летнего голкипера Сергея Песьякова.
Фото: ФК "Ростов"