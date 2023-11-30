- Игру с "Оренбургом" я не видел, но уже давно говорю, что Абаскаль - не тренер. В играх постоянные непонятные замены, никто не может предугадать состав на игру. В "Спартаке" нет стабильного костяка. Если вместо Абаскаля кто-то придет, то будет хотя бы предсказуемость. Очень жаль, что "Спартак" не может сейчас составить конкуренцию ЦСКА или "Зениту". У Абаскаля нет предыстории в тренерской карьере, а тут ему дали топ-клуб. Он вообще понимает, что такое "Спартак"? Ему по барабану, зарплата капает и всё, - передает слова Пятницкого "Чемпионат".
29 ноября московский "Спартак" под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля проиграл на выезде "Оренбургу" (0:1) в рамках первого четвертьфинального матча верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. Красно-белые пропустили на десятой минуте игры с пенальти, исполненного полузащитником "Оренбурга" Николаем Титковым, а на 40 минуте остались в численном меньшинстве после прямой красной карточки левого защитника Олега Рябчука, и в результате не смогли отыграться.
В Российской премьер-лиге "Спартак" набрал 27 очков в 16 сыгранных матчах и занимает четвертое место, уступая 1 очко Динамо", 5 "Краснодару" и 6 лидирующему в первенстве "Зениту". ЦСКА с 25 очками находится на шестой строчке.
Пятницкий: уже давно говорю, что Абаскаль - не тренер. Он вообще понимает, что такое "Спартак"?
Экс-полузащитник "Спартака" Андрей Пятницкий высказался о работе главного тренера красно-белых испанца Гильермо Абаскаля.
Фото: Getty Images