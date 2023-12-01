"Андрей Сергеевич приедет к нам на стажировку в очередной раз, и мы встретимся с ним, поговорим про десант и дно. Если это дно, тогда почему все стремятся к нему на стажировку и десантируются туда", — сказал Гафин.
Ранее Аршавин, проходящий обучение на тренерскую лицензию в академии РФС, уже стажировался в московской команде. Вскоре он должен вновь оказаться в "Динамо" для прохождения очередной стажировки.
"Динамо" после 16 туров чемпионата России идёт на третьем месте, набрав 28 очков, отставая от лидирующего "Зенита" на пять очков.
Источник: "РБ Спорт".
Гафин — про стажировку Аршавина в "Динамо": поговорим про десант и дно
Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин прокомментировал приезд в команду на стажировку Андрея Аршавина.
Фото: ФК "Динамо"