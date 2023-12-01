"Жест был неприличный. Кордоба его адресовал судье. Три матча реальной дисквалификации — это очень чувствительное наказание. КДК тоже верит в футболистов, дает им шанс. Посмотрим, что будет дальше, как они продолжать свое общение. Жестами или на великом и могучем русском языке", — сказал Губерниев.
Колумбийского нападающего дисквалифицировали на четыре матча (один условно) за демонстрацию неприличного жеста в адрес помощника судьи матча с "Уралом" (1:3) в 16-м туре РПЛ. Кордоба не только пропустит матчи до зимней паузы, но и первую игру в весенней части чемпионата страны.
В нынешнем сезоне Кордоба идёт на втором месте в гонке бомбардиров РПЛ, забив восемь голов в 16 матчах.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Губерниев — о дисквалификации Кордобы: посмотрим, как они продолжат свое общение — жестами или на русском языке
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о дисквалификации нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов