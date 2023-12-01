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Личка – о возможном возвращении Кокорина в “Динамо”: для него нет места

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Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка ответил на вопрос о том, нужен ли ему в составе форвард кипрского “Ариса” Александр Кокорин.
Фото: ФК "Арис"
– У меня сейчас достаточно хороших футболистов: Бителло, Карраскаль, Нгамале, Тюкавин. Для Кокорина сейчас просто нет места в “Динамо”. Мне достаточно нынешних игроков.

32-летний форвард “Ариса” Александр Кокорин в нынешнем сезоне принял участие в 11 матчах. Российский футболист сумел записать в собственный актив два забитых мяча и две результативные передачи.

Напомним, Кокорин выступал за московское “Динамо” с 2008 по 2013 год, а также с 2013 по 2016. В составе бело-голубых Александр в общей сложности провел 203 матча. Ему удалось забить 50 голов, а также оформить 26 ассистов.

Источник: Sport24

Личка Кокорин Динамо Реал Сосьедад
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