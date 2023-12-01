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Щетинин: если сравнивать с Карпиным, Семак более спокойный. Он не требовал, как Георгиевич — до мелочей

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Полузащитник “Ростова” Кирилл Щетинин сравнил наставника сборной России Валерия Карпина с главным тренером “Зенита” Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"
– При Семаке я тоже набрался определенного опыта. Семак — спокойный человек. Если сравнивать с Карпиным, Семак более спокойный, но нет такого, чтобы он требовал, как Георгиевич — до мелочей.

Напомним, Кирилл Щетинин с 2019 года по 2021 выступал в составе петербургского “Зенита”. В июле 2021 года “Ростов” взял полузащитника в аренду. В июле 2022 гола южане выкупили хавбека у сине-бело-голубых. По сведениям Transfermarkt, ростовчане заплатили за данный переход 250 тысяч евро. В текущем сезоне Щетинин принял участие в 17 матчах и забил один мяч.

Источник: эфир программы “РецепТура” на телеканале “Матч Премьер”


Ростов Щетинин Семак Карпин
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