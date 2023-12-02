"А почему он должен уезжать? Должен стремиться как любой перспективный футболист? Совсем не обязательно, может ему и здесь хорошо. Какие у него проблемы в "Динамо" могут быть? Пускай играет дома. Не обязательно уезжать", — сказал Билялетдинов.
Ранее появилась информация, что в новом контракте 21-летнего футболиста, рассчитанного до лета 2028 года, есть опция выкупа только для иностранных клубов. Она составляет 20 миллионов евро. Сам Тюкавин заявил, что хочет попробовать свои силы в Европе, но ещё не сказал последнего слова в "Динамо".
Источник: "Спорт день за днём".
Д. Билялетдинов: зачем Тюкавину уезжать? Пускай играет дома
Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов высказался о продлении контракта между "Динамо" и нападающим Константином Тюкавиным.
Фото: ФК "Динамо"