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Д. Билялетдинов: зачем Тюкавину уезжать? Пускай играет дома

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Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов высказался о продлении контракта между "Динамо" и нападающим Константином Тюкавиным.
Фото: ФК "Динамо"
"А почему он должен уезжать? Должен стремиться как любой перспективный футболист? Совсем не обязательно, может ему и здесь хорошо. Какие у него проблемы в "Динамо" могут быть? Пускай играет дома. Не обязательно уезжать", — сказал Билялетдинов.

Ранее появилась информация, что в новом контракте 21-летнего футболиста, рассчитанного до лета 2028 года, есть опция выкупа только для иностранных клубов. Она составляет 20 миллионов евро. Сам Тюкавин заявил, что хочет попробовать свои силы в Европе, но ещё не сказал последнего слова в "Динамо".

Источник: "Спорт день за днём".

Тюкавин Билялетдинов Д Динамо
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