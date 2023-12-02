"От "Зенита" интерес к Тюкавину действительно был. Когда Аршавин говорил "хорошо, что Костя не продлил контракт", было не очень дружественно. Надо следить за контрактами своих футболистов, они тоже заканчиваются. А официальных предложений от "Зенита" не было", — сказал Пивоваров.
21-летний спортсмен подписал с родной командой новый долгосрочный контракт. Он рассчитан до лета 2028 года и предусматривает сумму выкупа в 20 млн евро для европейских команд.
В нынешнем сезоне Тюкавин стал автором восьми голов и пять результативных передач в 21 матче.
Источник: Sport24.
В "Динамо" подтвердили интерес к Тюкавину со стороны "Зенита"
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров подтвердил, что "Зенит" проявлял интерес к нападающему команды Константину Тюкавину.
Фото: ФК "Динамо"