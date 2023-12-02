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Судьи из Саудовской Аравии могут начать работу в России с 17-го тура РПЛ

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что на последнем туре РПЛ перед зимней паузой могут отработать судьи из Саудовской Аравии.
Фото: "Чемпионат"
"Там есть, скажем так, технические вопросы, которые мы пытаемся утрясти. Если все удастся, то в завершающем туре этого календарного года могут принять участие арбитры из Саудовской Аравии", — сказал Митрофанов.

Напомним, клубам чемпионата России осталось провести два тура, один из которых пройдёт на этих выходных и в ближайший понедельник. Следующий станет последним перед зимней паузой.

На матчах РПЛ в скором времени могут начать работу судьи не только из Саудовской Аравии, но и Белоруссии. Обе страны заключили с РФС соглашение.

Источник: "Спорт-Экспресс".

РФС Митрофанов
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