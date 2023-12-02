"Там есть, скажем так, технические вопросы, которые мы пытаемся утрясти. Если все удастся, то в завершающем туре этого календарного года могут принять участие арбитры из Саудовской Аравии", — сказал Митрофанов.
Напомним, клубам чемпионата России осталось провести два тура, один из которых пройдёт на этих выходных и в ближайший понедельник. Следующий станет последним перед зимней паузой.
На матчах РПЛ в скором времени могут начать работу судьи не только из Саудовской Аравии, но и Белоруссии. Обе страны заключили с РФС соглашение.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Судьи из Саудовской Аравии могут начать работу в России с 17-го тура РПЛ
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что на последнем туре РПЛ перед зимней паузой могут отработать судьи из Саудовской Аравии.
Фото: "Чемпионат"