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Тихонов: матч с "Ахматом" может обеспечить "Спартаку" выход в топ-3, грозненцы раздают очки всем подряд

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Экс-полузащитник сборной России и "Спартака" Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура чемпионата России между грозненским "Ахматом" и "красно-белыми".
Фото: РФС
– Очень хороший матч для "Спартака", который при удачных раскладах может обеспечить "красно-белым" выход в топ-3. "Ахмат" раздает очки всем подряд, поэтому "Спартак" здесь должен побеждать. Правда, стоит отметить, что атака "красно-белых" сейчас оставляет желать лучшего, уже давно не забивают больше двух голов за игру. Учитывая, что "Ахмат" на своем поле умеет упираться, прогнозирую победу "Спартака" со счетом 2:0 или 1:0, – цитирует Тихонова Metaratings.

Матч 17-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком" состоится в воскресенье, 3 декабря, в столице Чечни. Стартовый свисток калужанина Евгения Кукуляка на "Ахмат-Арене" в Грозном прозвучит в 19:00 по местному времени. На данный момент команда Гильермо Абаскаля с 27 очками располагается на 5-й строчке в таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от замыкающих топ-3 "Крыльев Советов" на 2 очка. "Ахмат" с 13 очками находится на предпоследнем, 15-м месте в РПЛ. Это зона прямого вылета из высшего дивизиона. Отрыв от спасительной 12-й позиции насчитывает 6 очков.

Спартак Ахмат Тихонов
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