Игрок "Рубина" Даку оценил группу сборной Албании на чемпионате Европы

Албанский нападающий "Рубина" Мирлинд Даку высказался о группе своей сборной на чемпионате Европы. Албания сыграет с Италией, Испанией и Хорватией.

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"Что за группа! Это одна из самых сильных. Верю в нашу сборную, потому что на этапе отбора на Евро-2024 мы доказали, что у нас мощная команда", — сказал Даку.



Сборная Албании, вернувшаяся на чемпионат Европы спустя восемь лет, сыграет в одной группе с Италией (действующий чемпион турнира), Хорватией (бронзовый призёр ЧМ-2022) и Испанией.



Мирлинд Даку стал игроком российской команды в летнее трансферное окно.



Источник: пресс-служба "Рубина".