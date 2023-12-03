"Что за группа! Это одна из самых сильных. Верю в нашу сборную, потому что на этапе отбора на Евро-2024 мы доказали, что у нас мощная команда", — сказал Даку.
Сборная Албании, вернувшаяся на чемпионат Европы спустя восемь лет, сыграет в одной группе с Италией (действующий чемпион турнира), Хорватией (бронзовый призёр ЧМ-2022) и Испанией.
Мирлинд Даку стал игроком российской команды в летнее трансферное окно.
Источник: пресс-служба "Рубина".
Игрок "Рубина" Даку оценил группу сборной Албании на чемпионате Европы
Албанский нападающий "Рубина" Мирлинд Даку высказался о группе своей сборной на чемпионате Европы. Албания сыграет с Италией, Испанией и Хорватией.
Фото: Бизнес Онлайн