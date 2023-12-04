- Все играли в одинаковых погодных условиях. Меняться кругами надо было заранее. Кто знал, что сегодня будет так. Обидно, что залетел такой мяч. Миша Кержаков неудачно сыграл. Погода повлияла на первый гол, он получился курьезным. Сухой лист, Миша не ожидал отскока и пропустил.
Вчера, 3 декабря, "Зенит" в гостях уступил в матче 17?го тура чемпионата России московскому "Локомотиву" со счетом 1:3. Напомним, что из?за сильного снегопада в Москве начало встречи было перенесено на полчаса. Стартовый свисток, запланированный на 16:30, прозвучал в 17:00 по местному времени.
Таким образом петербуржцы потеряли очки и уступили лидерство в РПЛ "Краснодару", опустившись на второе место в турнирной таблице. У подопечных Сергея Семака 33 набранных очка. "Железнодорожники" набрали 28 баллов и переместились на шестую строчку.
Источник: "Матч ТВ"
Круговой - о поражении от "Локомотива": погода повлияла на первый гол
Защитник "Зенита" Данил Круговой заявил, что на результат матча 17-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:3) повлияли сложные погодные условия.
Фото: "Матч ТВ"