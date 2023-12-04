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Агент: "Локомотив" интересуется возможностью трансфера Джикии. Решать футболисту

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Агент защитника "Спартака" Георгия Джикии Вадим Шпинев рассказал об интересе "Локомотива" к его клиенту.
Фото: "СЭ"
"Локомотив" действительно интересуется возможностью трансфера Джикии. Насколько реален такой вариант? Решать футболисту", - приводит слова агента "СЭ".

Центральный защитник сборной России Георгий Джикия выступает за московский "Спартак" с января 2017 года. Действующий контракт между сторонами истекает в конце нынешнего сезона. На счету игрока 212 матчей в красно-белой футболке, в которых он забил 5 голов и сделал 11 голевых передач. В этом сезоне капитан "Спартака" потерял место в основном составе команды Гильермо Абаскаля, проведя в запасе семь последних туров РПЛ.

Джикия Спартак Локомотив Российские трансферы
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