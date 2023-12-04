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Гаджиев: сейчас у "Зенита" нет той стабильности, которая была в прошлом году

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Бывший главный "Крыльев Советов" Гаджи Гаджиев прокомментировал выступление "Зенита" в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
"Той надежности и стабильности, которая была в прошлом году, сейчас у "Зенита" нет. Питерцы пропускали гораздо меньше мячей, играли более организованно. И еще был Малком. Это была командная звезда, а не звезда-одиночка", — цитирует специалиста "Евро-Футбол.Ру".

В предыдущем сезоне "Зенит" занял первое место в РПЛ, проиграв за весь сезон 2 матча. После 17 туров этого розыгрыша чемпионата России на счету команды с берегов Невы 4 поражения. Последним противником сине-бело-голубых в 2023 году станет "Пари НН". Игра состоится 9 декабря на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Начало — 19:45 (мск).

Зенит Гаджиев
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