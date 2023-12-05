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Антон Миранчук: я всегда за то, чтобы играть в -15

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук высказался о погодных условиях в последних матчах РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Я всегда за то, чтобы играть в такую погоду. Возможно ли играть в "-15"? Если всех устраивает, то почему бы и нет?", – цитирует полузащитника "СДЗД".

3 декабря "Зенит" во второй раз уступил "Локомотиву" в этом сезоне. Финальный счет матча — 3:1. В первой встрече железнодорожники забили 2 и пропустили 1.

В нынешнем сезоне 28-летний Миранчук сыграл 21 матч, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

Локомотив Миранчук Ан
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