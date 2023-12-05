- На заседании рассмотрим опоздание главного тренера "Рубина" Рашида Рахимова на послематчевое интервью на пять минут. Также рассмотрим то, что футболисты "Рубина" по окончании матча не в полном составе прошли через микст-зону. Также рассмотрим несоответствие согласованной игровой формы команды "Рубин". Это значит, что команде не согласовали зеленую форму, а они в ней играли. Должна была быть другая. Это нарушение трех пунктов регламента, - передает слова Григорьянца ТАСС.
Матч 17 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Рубин" прошел в Москве 4 декабря и завершился минимальной победой бело-голубых (1:0). Единственный гол в этой встрече забил на 25 минуте нападающий хозяев поля Константин Тюкавин, который замкнул прострел левого защитника Дмитрия Скопинцева. Гости провели этот матч в игровой форме зеленого цвета.
После 17 туров "Динамо" набрало 31 очко и занимает в турнирной таблице третье место, "Рубин" с 25 очками находится на восьмой позиции. Это поражение казанцев прервало их 6-матчевую беспроигрышную серию в РПЛ.
"Рубин" сыграл с "Динамо" в несогласованной с РПЛ форме. Казанцы нарушили три пункта регламента
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, какие нарушения казанского "Рубина" в выездном матче 17 тура РПЛ против "Динамо" (0:1) будут рассмотрены подчиненным ему комитетом.
Фото: ФК "Динамо"