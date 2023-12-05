- В Питере мы можем играть на неделю раньше, потому что там есть крыша. Это убирает неделю подготовки. Подготовка зимой очень длинная. Я только за, если бы мы играли на неделю пораньше в Кубке, - передает слова Лички "Чемпионат".
Ранее генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, что "Зенит" проводит с бело-голубыми консультации по поводу возможного переноса на более ранний срок ответного матча 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России между этими командами. Первая игра завершилась победой бело-голубых со счетом 1:0. Ответная встреча ориентировочно должна пройти 12 марта 2024 года.
Ответный матч Кубка России "Зенит" - "Динамо" могут перенести на более ранний срок
Личка: я только за, если бы "Динамо" играло с "Зенитом" в Кубке на неделю пораньше
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал информацию о возможности переноса на более ранний срок ответной встречи Кубка России с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"