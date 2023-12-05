- Абаскаль поступил неправильно, это эмоции, но в драку он не вступал, удалили его правильно. Надо ли было показывать красную карточку Берише - я не знаю. Дисциплинарное наказание в виде нескольких матчей применять, мне кажется, не стоит. Если бы Абаскаль ударил его, тогда другой разговор. Тогда нужна была бы большая дисквалификация, - передает слова Гаджиев Metaratings.ru.
Матч 17 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак" завершился победой клуба из Грозного со счетом 2:1. На 35 минуте при счете 1:0 в пользу "Ахмата" (сразу после забитого гола) прямую красную карточку получил главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль. Специалист акцентированно толкнул на землю двумя руками вингера бело-зеленых Бернарда Беришу, который прыгнул рядом с ним в праздновании забитого его командой мяча с лично выполненным голевым пасом.
Абаскаль получил красную карточку после пропущенного "Спартаком" гола от "Ахмата". Испанец швырнул на землю Беришу
Экс-арбитр Федотов: за прямое воздействие на Беришу Абаскалю грозит дисквалификация до шести матчей
Гаджиев: дисквалифицировать Абаскаля на несколько матчей не стоит. Если бы он ударил Беришу, тогда другой разговор
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал ситуацию с удалением главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля в матче 17 тура РПЛ с "Ахматом" (1:2).
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