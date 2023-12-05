"В матче с "Рубином" поле было хорошее. Но погода есть погода. Минус девять-десять градусов — это очень холодно", - сказал Марцел Личка.
Матч "Динамо" - "Рубин" закрывал 17-й тур РПЛ. Единственный гол в той встрече забил Константин Тюкавин, замкнув грудью навес с фланга. Бело-голубые занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата и имеют в своем активе 31 очко. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет всего четыре очка.
Источник: "Чемпионат".
Личка: в матче с "Рубином" поле было хорошее, но минус десять градусов — это очень холодно
Главный тренер бело-голубых прокомментировал погодные условия матча "Динамо" - "Рубин", в котором москвичи обыграли гостей со счетом 1:0.
Фото: ФК "Динамо"