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Личка: в матче с "Рубином" поле было хорошее, но минус десять градусов — это очень холодно

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Главный тренер бело-голубых прокомментировал погодные условия матча "Динамо" - "Рубин", в котором москвичи обыграли гостей со счетом 1:0.
Фото: ФК "Динамо"
"В матче с "Рубином" поле было хорошее. Но погода есть погода. Минус девять-десять градусов — это очень холодно", - сказал Марцел Личка.

Матч "Динамо" - "Рубин" закрывал 17-й тур РПЛ. Единственный гол в той встрече забил Константин Тюкавин, замкнув грудью навес с фланга. Бело-голубые занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата и имеют в своем активе 31 очко. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет всего четыре очка.

Источник: "Чемпионат".

Динамо Личка
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