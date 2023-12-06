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Севикян — о трансфере Захаряна в "Реал Сосьедад": это очень положительная история

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Футболист "Пари НН" Эдгар Севикян прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Это очень положительная история. Даже с учетом санкций игрок уезжает не просто в Европу, а, по моему мнению, в одну из лучших команд. Не думаю, что появится какой-то поток из РПЛ в Европу. Все зависит от конкретного игрока, его уровня и интереса клуба", – приводит слова Севикяна "СЭ".

Захарян покинул "Динамо" минувшим летом. Полузащитник стал частью "Реала Сосьедад" за 13 миллионов евро. За испанскую команду российский хавбек сыграл 13 матчей. В сумме на счету Арсена 472 минуты в футболке клуб из Сан-Себастьяна. За это время футболист не отличился голевыми действиями. Контракт 20-летнего спортсмена с командой рассчитан до конца июня 2029 года.

Севикян Нижний Новгород Захарян Реал Сосьедад
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