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Дасаев: Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Кто такой Гинер?

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Легендарный голкипер сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на сравнения с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.
Фото: "СЭ"
- Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела. Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает. Мне это неинтересно. Не говорю, согласен я с ним или нет. Сейчас не до этого.

Напомним, ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер сравнил голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева и ветеранов российского футбола - Рината Дасаева и Льва Яшина, заявив, что Акинфеев "переплюнул" звездных вратарей прошлого.

37-летний Акинфеев - воспитанник академии ЦСКА. В его активе более 700 официальных игр за столичную команду. В составе "красно-синих" вратарь становился шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны и выигрывал Кубок УЕФА.

Источник: "Чемпионат"

Дасаев Гинер Акинфеев ЦСКА
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