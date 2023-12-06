- Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Мне до слов Гинера нет никакого дела. Кто такой Гинер? Если он так считает, пускай считает. Мне это неинтересно. Не говорю, согласен я с ним или нет. Сейчас не до этого.
Напомним, ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер сравнил голкипера "армейцев" Игоря Акинфеева и ветеранов российского футбола - Рината Дасаева и Льва Яшина, заявив, что Акинфеев "переплюнул" звездных вратарей прошлого.
37-летний Акинфеев - воспитанник академии ЦСКА. В его активе более 700 официальных игр за столичную команду. В составе "красно-синих" вратарь становился шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка страны и выигрывал Кубок УЕФА.
Источник: "Чемпионат"
Дасаев: Гинер считает, что Акинфеев переплюнул Яшина и меня? Кто такой Гинер?
Легендарный голкипер сборной СССР Ринат Дасаев отреагировал на сравнения с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.
Фото: "СЭ"