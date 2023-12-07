– Для нас нет разницы, в какую погоду играть. Условия ведь будут одинаковыми для обеих команд. Да, матч будет не самым простым. Но уверен, что мы сможем показать качественный футбол. Мы готовы к этому, – цитирует 28-летнего бразильца "Матч ТВ".
Матч 18-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Уралом" пройдет в пятницу, 8 декабря, на стадионе "РЖД Арена" в Черкизове. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск. Ранее пресс-служба екатеринбургского клуба проинформировала о том, что игроки команды провели тренировку на улице при температуре -24 градуса по Цельсию.
Перед заключительным туром РПЛ 2023 года "Локомотив" расположился на 6-м месте в таблице, набрав 28 очков. "Урал" с 19 очками идет 12-м в Российской Премьер-Лиге.
Бразильский легионер "Урала" Шеттине: для нас нет разницы, в какую погоду играть
Форвард екатеринбургского "Урала" Гильерме Шеттине рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 18-го тура чемпионата России против "Локомотива".
Фото: ФК "Урал"